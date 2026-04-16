Mi voglio felice.

È prevista per domani 17 aprile 2026 dalle ore 15:00 alle 17:00 la consulenza ginecologica organizzata dalla Associazione DonneComeNoi, associazione socio culturale di Riardo, che si terrà in sede a Riardo in Via Costantino, 1. La ginecologa Amelia Forte sarà a disposizione per la consulenza gratuita, previa prenotazione al 34089857111. Il progetto è realizzato grazie al contributo offerto da Think Pink Italy ETS, cofinanziato dal Comune di Riardo e rientra nell’obiettivo dell’associazione: la prevenzione è vita.