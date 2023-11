Affari Tuoi, il programma RAI abbinato alla Lotteria Italia

Amadeus è un conduttore molto apprezzato dal pubblico per via dei suoi modi eleganti e mai eccessivi. Dopo il successo ottenuto nelle ultime edizioni del Festival di Sanremo, la RAI è certa che qualunque trasmissione condotta da lui sia destinata ad avere riscontri positivi da parte degli spettatori. Il 2023 è un anno da ricordare perché ha segnato il ritorno in TV di “Affari Tuoi”, storica trasmissione RAI che mancava dai teleschermi da ben 6 anni, la cui conduzione è passata da Flavio Insinna ad Amadeus. Nel 2017 programma era stato interrotto improvvisamente per carenza di ascolti ma da quest’anno è tornato alla ribalta in prima serata per una durata di 50 minuti, durante i quali i concorrenti provenienti da tutte le regioni italiane cercheranno di portare a casa il pacco in cui si nasconde il premio più ricco. Per conferire una maggiore solennità al ritorno del programma, la RAI ha deciso di abbinare Affari Tuoi alla Lotteria Italia inserendo una lista premi programma TV lotteria Italia “Speciale Lotteria Italia” valida per tutti i mesi di durata del programma.

Un format di successo

Il format che ha garantito il successo durante le 16 edizioni di Affari Tuoi è senza dubbio particolare in quanto pone al centro della scena un concorrente impegnato a trovare il premio più alto tra 20 pacchi a sua disposizione. Ad ogni pacco corrisponde una regione italiana. Il concorrente dispone di un suo pacco di cui non conosce il contenuto e nel corso del programma potrà decidere di tenere il pacco o di scambiarlo con altri pacchi fino ad arrivare al momento conclusivo in cui dovrà necessariamente aprirlo per scoprire quale premio contiene. Tra un pacco ed un altro si alternano dei momenti in cui il concorrente riceve delle offerte in denaro dal Dottore in cambio del suo pacco. Se il concorrente deciderà di accettare l’offerta dovrà rinunciare al suo pacco e abbandonare il gioco, se invece rinuncerà andrà avanti tenendo il pacco. Oltre all’offerta in denaro il Dottore propone il cambio pacco, anche in questo caso il concorrente è libero di accedere la proposta o meno.

La puntata speciale del 6 gennaio

Dal momento che lo show è tornato agli antichi splendori, la RAI ha deciso di mandarne in onda una puntata nel giorno dell’Epifania. La programmazione speciale del 6 gennaio sarà dedicata alla Lotteria Italia, che fino allo scorso anno era abbinata al programma “I soliti Ignoti” sempre condotto da Amadeus. Durante la puntata del 6 gennaio in studio saranno presenti come ospiti alcuni personaggi famosi appartenenti al panorama artistico italiano. L’ultima edizione del programma RAI abbinato alla Lotteria Italia ha visto la partecipazione di personaggi molto amati dal pubblico come: Antonella Clerici, Alessia Marcuzzi, Gigi D’Alessio, Francesca Chillemi, Max Tortora, Paolo Fox, Lillo, Stefano Fresi e Pierpaolo Spollon. Il pubblico da casa freme nell’attesa di sapere i nomi degli ospiti invitati da Amadeus così come è ansioso di scoprire quale sarà il biglietto vincente che porterà a casa del fortunato vincitore una somma in grado di realizzare grandi sogni.