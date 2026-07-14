“La Corsa del Ricordo” ad Aversa: oltre il traguardo, il valore della storia condivisa

AVERSA – Sport e memoria sono tornati a correre insieme ad Aversa in occasione della terza edizione della “Corsa del Ricordo”, l’emozionante manifestazione che domenica 12 luglio ha richiamato centinaia di partecipanti al Parco Pozzi. L’evento, organizzato dal Comitato Regionale ASI Campania nell’ambito dell’omonimo circuito nazionale, ha preso il via da un luogo dal profondo valore simbolico, l’area che tra il 1947 e il 1981 ospitò il Campo Profughi destinato agli esuli istriani, fiumani e dalmati. Al nastro di partenza si sono presentati atleti provenienti da tantissime località della regione, uniti per dar vita a un appuntamento capace di legare indissolubilmente l’agonismo alla riflessione storica. A testimoniare lo spessore dell’iniziativa, che coniuga mirabilmente attività sportiva, educazione civica e memoria collettiva, è stata la presenza di un parterre di massime autorità civili e sportive, tra cui il sindaco di Aversa Francesco Matacena, il presidente del Comitato Regionale ASI Campania Nicola Scaringi, il responsabile nazionale della Corsa del Ricordo Roberto Cipolletti, il consigliere nazionale FIDAL Carlo Cantales, il presidente provinciale FIDAL Caserta Pino Romano e il governatore dell’Area 11 Campania del Panathlon International Paolo Santulli. Momento di grandissima commozione, prima del via, è stato il tributo dedicato al ricordo di Sandro Giorgi, storico e stimatissimo responsabile nazionale ASI dell’atletica leggera recentemente scomparso. Poi la parola è passata al cronometro. Sul piano strettamente agonistico, il successo assoluto sul traguardo aversano è andato ad Azeddine Majdoubi: il portacolori dell’Atletica Ermes ha bloccato le lancette sul tempo di 31’15”, staccando i rivali Ismail Adim (Caivano Runners) e Said Boulfaf (Tifata Runners Caserta), saliti rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio. Tra le donne ha dettato legge Francesca Palomba (Caivano Runners), prima in solitaria con un ottimo 37’04”, seguita a ruota da Francesca Stabile (Atletica Aversa Centrosantulli) e dalla compagna di squadra Filomena Palomba (Caivano Runners). Grandi sorrisi e tanta festa anche nella classifica per società, che ha visto trionfare l’ASD Podistica Normanna guidata dal presidente Giovanni Belluomo, abile a conquistare il gradino più alto del podio davanti all’Atletica Macasport ASD e all’ASD Casales. Con questo successo organizzativo e di pubblico, la Corsa del Ricordo si conferma un punto di riferimento nel panorama nazionale: dal Parco Pozzi è partito un fortissimo messaggio di pace, solidarietà e memoria, affidato alle gambe degli atleti e al grande cuore di tutta la comunità aversana.