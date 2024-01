Aggiudicati provvisoriamente i lavori per la riqualificazione del Pala Vignola. La soddisfazione di Romolo Vignola

COMUNICATO STAMPA

“Apprendo con grande soddisfazione e gioia la notizia dell’aggiudicazione provvisoria dei lavori di riqualificazione del PalaVignola, finanziati per oltre 2 milioni di euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È una struttura alla quale sono particolarmente affezionato, innanzitutto per una questione puramente familiare. Ricordo con grande piacere, infatti, che fu la Giunta Petteruti a formulare la proposta di intitolazione del palazzetto alla memoria di mio padre Antonio, quale uomo politico e soprattutto grande sportivo (ndr, è stato uno dei fondatori della JuveCaserta, oltre che campione di atletica leggera). Inoltre, sono contento come cittadino casertano, perché si va a riqualificare una struttura che, da diversi anni, versa in uno stato di totale abbandono e degrado, dopo la nefasta vicenda relativa alla concessione all’allora presidente della Volalto e ai vari furti e atti vandalici susseguitisi nel tempo. A Caserta manca una struttura che possa essere di riferimento per il mondo della pallacanestro. Soprattutto dopo il fallimento della gloriosa JuveCaserta e le vicissitudini, che tutti conosciamo, del PalaPiccolo di viale Medaglie d’Oro. Dunque, riqualificare il PalaVignola significa restituire alla comunità casertana uno spazio di grande socialità, attrattore di pratiche sportive giovanili sia amatoriali che dilettantistiche. Ora mi auguro che la ditta aggiudicataria possa svolgere le lavorazioni previste da progetto, rispettando il cronoprogramma. Sono certo che l’assessore Massimiliano Marzo vigilerà sulle tempistiche”. A dichiararlo è il consigliere comunale Romolo Vignola.