Al Centro Campania arriva “The Moon Lab”

Un pomeriggio dedicato all’arte, alla creatività e alla magia della Luna al Centro commerciale Campania. Sabato 13 giugno, dalle 16.00 alle 19.00, Piazza Campania ospiterà The Moon Lab, l’esclusivo workshop artistico guidato da Luca Ballestra, artista noto per le sue iconiche “Baby Moon”, opere che trasformano la Luna in un’esperienza da vivere e personalizzare.

L’evento rappresenta una delle tappe del prestigioso Moon Lab Tour, progetto che porta il pubblico all’interno dell’universo creativo dell’artista attraverso un percorso fatto di materia, luce ed emozioni. Durante il workshop, i partecipanti avranno l’opportunità di dipingere e personalizzare una delle celebri Baby Moon, lasciandosi guidare direttamente da Ballestra in un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Nel corso della sua carriera, Luca Ballestra ha collaborato con importanti brand internazionali come Huawei, Pandora e Furla, oltre ad aver realizzato installazioni esposte presso il Museo Astronomico di Brera. Con The Moon Lab, l’artista porta al Centro Campania un format esclusivo che unisce arte contemporanea, partecipazione e creatività.

L’iniziativa è riservata a un massimo di 30 partecipanti. Per prendere parte al workshop è necessario registrarsi presso l’Infopoint del Centro Campania e scaricare l’app IO&CAMPANIA. Gli iscritti dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’attività per completare le procedure di check-in. In caso di ritardo, il posto sarà assegnato alle persone presenti in lista d’attesa.

Un’occasione unica per vivere da vicino il mondo di un artista che ha fatto della Luna la propria cifra stilistica, trasformandola in un simbolo di creatività, emozione e condivisione.

Per maggiori dettagli consulta il sito: www.campania.com