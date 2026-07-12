Ultim’ora: senzatetto aggredisce minorenni

Caserta. Ancora una serata “movimentata” in Piazza Ruggiero, dove un senza tetto ha cercato di aggredire un minorenne che passava da quelle parti a bordo della sua moto.

Solo l’intervento di un commerciante della zona ha evitato il peggio.

Sul posto, in pochi minuti, sono sopraggiunte due volanti della Polizia di Stato che hanno subito identificato l’uomo e ristabilito un clima di tranquillità.

A spiegare l’accaduto è stato direttamente il gestore dell’attività: “siamo disperati – ha dichiarato – quella che viviamo ogni giorno è una situazione ormai ingestibile. La sera, la Casa Comunale è, ormai, diventata un dormitorio e, spesso, accadono questi episodi anche perché molti di loro fanno uso di alcool e sostanze stupefacenti.

Il nostro è un grido di allarme – continua – stiamo assistendo ad un significativo calo di clienti dovuto spesso alla paura e, nei fine settimana, il rischio risse sale pericolosamente. Proprio sabato della scorsa settimana è accaduto un episodio che ha richiesto l’intervento della Digos.

Abbiamo creato un comitato di commercianti e presto prepareremo un documento scritto nel quale chiederemo più presenza e più sicurezza: ne va per la nostra incolumità e quella dei cittadini”

Per onore di cronaca è giusto sottolineare la disponibilità degli uomini delle Forze dell’Ordine accorsi sul posto, i quali hanno agito in modo rapido mettendo in atto tutte le misure consentite dalla legge.