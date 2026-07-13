Marcianise, incendio di rifiuti nelle campagne

Un incendio di rifiuti è stato individuato nella mattinata di sabato 12 luglio nelle campagne di Marcianise, in provincia di Caserta, durante un servizio di vigilanza ambientale finalizzato al contrasto del fenomeno della cosiddetta “Terra dei Fuochi”. A segnalare il rogo sono state le Guardie giurate del nucleo provinciale del WWF di Caserta, impegnate, come di consueto, in un’attività di controllo del territorio svolta su base volontaria e gratuita. L’incendio si è sviluppato nei pressi del depuratore di Marcianise, in un’area situata al confine con il territorio di Gricignano di Aversa.

Accertata la presenza del rogo, le Guardie del WWF hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto in tempi rapidi per domare le fiamme ed evitare che l’incendio potesse estendersi ulteriormente, con conseguenze ancora più gravi per l’ambiente e per la salute pubblica.

L’episodio riporta l’attenzione su una delle emergenze ambientali che continuano a interessare il territorio casertano, soprattutto durante il periodo estivo, quando le elevate temperature favoriscono la propagazione degli incendi, spesso riconducibili allo smaltimento illecito di rifiuti o ad azioni dolose.

Al termine dell’intervento, le Guardie del WWF hanno espresso un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, sottolineando il prezioso lavoro che il Corpo svolge quotidianamente, e con particolare intensità nei mesi estivi, per fronteggiare i numerosi incendi che ogni anno mettono a rischio il patrimonio ambientale e la sicurezza dei cittadini.