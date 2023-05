Al Liceo Quercia di Marcianise lo scrittore Tommaso Zarrillo per il III appuntamento della rassegna ” Incontro con L’Autore”

Marcianise. ” Il mondo di Dante non si può risolvere nel particolare, ma

abbraccia l’universale, perché il medioevo è stato inclusivo negli approcci

conoscitivi. Simboli, fede, ragione, esistenza, politica, erano

riconducibili ad una visione integrale della realtà. Nell’opera di Dante

c’è passione per l’umano, c’è solidarietà con i lontani, con i meno colti,

con gli emarginati”.

Con queste parole il Dirigente Scolastico del Liceo ” Federico Quercia”,

Dott. Diamante Marotta, ha aperto il terzo appuntamento della rassegna ”

Incontro con l’Autore” che si e’ tenuto giovedì 25 maggio 2023, a partire

dalle ore 16.00, nell’Aula Magna dell’istituto sito in via Gemma.

Protagonista dell’evento lo scrittore Tommaso Zarrillo che si e’

confrontato con la gremita platea di docenti e studenti delle classi quarte

e quinte sulle tematiche dantesche approfondite nei suoi due ultimi libri,

ovvero “La Commedia di Dante” Un viaggio drammatico tra dubbi e paure ,

percorsi conoscitivi e poetici”- Edizioni Saletta dell’Uva, e ” Il Viaggio

del Cristiano Laico” Dalla selva oscura all’empireo- Edizioni Saletta

dell’Uva.

Moderatore dell’evento il Collaboratore Vicario Prof. Pasquale Delle Curti

che ha saputo sapientemente annodare le curiosita’ degli studenti sul

drammatico viaggio dantesco attraverso i tre regni oltremondani con le

ragioni storiche, politiche, religiose e sociali e con le vicende personali

di Dante ispiratrici del poema, che Tommaso Zarrillo ha esposto in maniera

magistrale.

“L’opera di Dante- ha dichiarato il Vicario Pasquale Delle Curti- ci

insegna che non bisogna abituarsi alla corruzione, alle ingiustizie, ai

soprusi come se fossero accessori naturali del vivere sociale: l’uomo ha il

diritto di essere felice e per fare questo deve combattere contro tutti

quei vizi e quei mali che affliggono la società ed ostacolano il cammino

verso la felicità e la beatitudine. Una società fondata sull’egoismo e

sull’individualismo non può portare buoni frutti, non può garantire un sano

sviluppo di tutti e di ciascuno, ma può soltanto contribuire ad accrescere

separazione ed indifferenza, ossia i germi dell’odio e dei conflitti”.

Presenti i Docenti del Dipartimento di Lettere, che hanno organizzato

l’evento, e,cioe’, i Proff. Maria Delle Curti, Rosaria Racioppoli, Anna

Alberico, Roberta Puglisi, Carmelina Grieco,Raffaela Cecere, Angelo

Credendino. Ad assistere alla lectio magistralis di Tommaso Zarrillo anche

Docenti di altri Dipartimenti , come il Prof. Tommaso Rossano e le Proff.

Caterina Colella e Paola Romano, oltre che persone esterne alla comunita’

del ” Quercia” .

La parte tecnica del convegno e’ stata curata dal Sig. Roberto Amoroso ,

Tecnico di Laboratorio del Liceo ” Quercia”.

” Anima e dialettica dell’opera di Dante e’ il dubbio – ha affermato

Tommaso Zarrillo- Si tratta di un dubbio costruttivo; libera le idee da

preconcetti assolutismi e da indiscutibili assiomi ed interviene nelle

questioni per riaprirle, chiarirle, ma anche per tenerle aperte per quelli

che verranno dopo”. L’autore ha sottolineato anche la funzione di Dante

pellegrino e la sua utopia di una rigenerazione morale dell’umanità. Il

tutto esaltato da quel miracolo linguistico, che conferisce all’opera una

forza comunicativa, grazie all’uso di registri linguistici, che abbracciano

quelli popolari, medi ed elevati”.