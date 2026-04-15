Al TRIANON la leggenda di James Senese CON PEPPE LANZETTA E LELLO ARENA

Prosegue al Teatro Trianon Viviani di Napoli “RiSoNa. Tracce, voci e paesaggi della musica campana”, il ciclo di incontri ideato e curato da Pasquale Scialò, che fino al 18 giugno racconta la ricchezza e la complessità della tradizione musicale campana attraverso conversazioni, ascolti e testimonianze.

Giovedì 16 aprile alle ore 17.30 va in scena il secondo appuntamento della rassegna, dedicato a una delle figure più iconiche della musica napoletana contemporanea: James Senese.

Al centro dell’incontro la presentazione del volume “James Senese. La leggenda di Miano” (ed. Langella) di Peppe Lanzetta, che dialogherà con Lello Arena, Francesca Silvestre e Tony Panico. Introduce Pasquale Scialò.

Un racconto intenso e personale che ripercorre la parabola artistica e umana di Senese: dalla periferia nord di Napoli al successo internazionale, tra jazz, blues, rock e radici popolari. Lanzetta, amico e testimone diretto, restituisce un ritratto autentico e viscerale del musicista, accompagnato dalle immagini di Sergio Siano, che ne colgono sguardi e atmosfere.

L’incontro si terrà nella sala del teatro ed è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Alle ore 17.00, prima dell’inizio, il pubblico potrà partecipare a una visita guidata alla Stanza delle Meraviglie, parte del nuovo percorso di valorizzazione del teatro.

Il progetto “RiSoNa” rientra nei progetti speciali in ambito culturale e turistico 2025 della Regione Campania, attuati da Scabec (Fondi Coesione Italia 21/27), e si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione del Teatro Trianon Viviani, nel cuore di Forcella.

Il teatro ha recentemente inaugurato nuovi itinerari di visita* dedicati alla storia della canzone napoletana: la Stanza delle Meraviglie, installazione immersiva che conduce il pubblico nella Napoli musicale tra fine Ottocento e primo Novecento, e la Stanza della Memoria, spazio interattivo che raccoglie documenti, registrazioni e contenuti digitali del portale SoNa.

La rassegna proseguirà fino a dicembre con ulteriori appuntamenti che vedranno protagonisti studiosi, artisti e operatori culturali, in un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità.

Per informazioni: www.scabec.it.