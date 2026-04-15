Scenari di letteratura a palazzo Cavalcanti. Terzo incontro

Dopo aver dato il via al palinsesto di eventi, il format di Massimo Piccolo chiude la manifestazione con un episodio interamente dedicato alla fiaba insieme agli ospiti Francesco Muzzopappa e Agnese Palumbo

Domani, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 18.00, nella Casa della Cultura di , in Via Toledo 348 a Napoli, andrà in scena la terza e ultima puntata del format “Birdland’s Tales. Incontri d’autore” a cura dell’Associazione culturale Luna di Seta, firmato da Massimo Piccolo, nell’ambito della rassegna di Letteratura, promossa dal Comune di Napoli (primo esito dell’avviso pubblico Cultura Napoli 2026) e pensata per costruire un palinsesto di eventi, in cui musica e letteratura diventano strumenti di dialogo, confronto e conoscenza.

Birdland’s Tales, scritto e diretto dall’autore e regista Massimo Piccolo, è pensato come una serie dal vivo a episodi, tra narrazione e musica e vede in scena le voci narranti di Claudia Di Rienzo e Massimo Piccolo con la partecipazione di Roberta D’Ovidio. Francesco Marziani al piano ed Enrico Valanzuolo alla tromba condurranno la parte musicale accompagnando la voce di Adriana Cardinale.

Il terzo episodio sarà interamente dedicato alla fiaba, tra archetipi e tradizione napoletana, e all’opera originale Estelle di Massimo Piccolo; ne discuteranno, all’interno del momento talk curato da Mario Volpe e Annamaria Pianese, gli ospiti Francesco Muzzopappa e Agnese Palumbo (Alberto Ibba e Anita Pietra, importanti nomi del panorama editoriale, sono stati ospiti degli episodi precedenti).

Ingresso libero fino a esaurimento posti