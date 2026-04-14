Lo sport che unisce: la Casertana incontra gli studenti

Casagiove. Continua l’opera inestimabile di Don Stefano Giaquinto, della Parrocchia San Michele Arcangelo, in sinergia con la scuola, per la continua del patto educativo sociale.

Giovedì, 16 Aprile, alle 12, presso la scuola media Pascoli dell’ I.C. Moro-Pascoli, di cui è Dirigente Scolastica Angela Maccauro, si terrà un’iniziativa volta ad un momento di dialogo tra il mondo scolastico e quello sportivo, per valorizzare lo sport come strumento di inclusione e crescita e diffondere tra i ragazzi i valori della non violenza.

La Casertana incontrerà gli studenti, portando la propria testimonianza diretta.

Interverranno il Direttore Sportivo Alessandro Degli Espositi, il Responsabile Marketing Massimo Vecchione e la Dirigente Scolastica Angela Maccauro, affrontando temi utili alla formazione delle nuove generazioni, con l’obiettivo di far loro comprendere il rispetto delle regole, il valore del gioco di squadra e l’importanza di contrastare ogni forma di violenza, dentro e fuori dal campo.