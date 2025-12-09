Alla Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova: la Nuova Orchestra Scarlatti

Mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 19.00, a Napoli, nella bella cornice della Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova (Largo Donnaregina) Note mediterranee (ingresso libero fino a esaurimento posti): la Nuova Orchestra Scarlatti, guidata da Bruno Persico, in veste di pianista e direttore, incontra in inedite e suggestive fusion tra classico, jazz, pop ed etno, due tra le più interessanti figure dell’attuale scena partenopea: M’BARKA BEN TALEB, musicista, cantante e performer tunisina, definita dalla stampa la “leonessa magrebina”, e DANIELE SEPE, amato e versatile sassofonista e compositore napoletano. Un appuntamento carico di suggestioni diverse, davvero per tutti, terzo evento della rassegna di dicembre della Nuova Orchestra Scarlatti Stelle di Natale. L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Altri Natali”.

M’Barka Ben Taleb, musicista di schietta matrice etnica, è protagonista di rielaborazioni in arabo di canzoni del repertorio partenopeo di ieri e di oggi, e mescola nel suo canto la lingua araba, la francese e la napoletana. Di lei è stato scritto:“La sua ambientazione afro delle melodia popolare napoletana sembra un naturale ritorno alle millenarie radici mediterranee del melos partenopeo, il recupero di una identità antica, molteplice e inclusiva, proiettata nell’attuale orizzonte globale”.

Daniele Sepe si è fatto apprezzare e amare per l’estro e l’intelligenza nella fusione di generi e linguaggi diversi e per l’equilibrio tra ironia e impegno dei contenuti. La sua felice vena musicale, sempre in bilico tra folk, world music, jazz, rock, fusion, blu es e musica classica, e l’approccio sperimentale di scrittura e arrangiamento lo hanno fatto accostare a Frank Zappa.

“La rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti – dichiara Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo – abbraccia in pieno la visione del progetto Napoli Città della Musica, fondata su diversi principi essenziali, tra cui la contaminazione e l’attenzione a tutte le generazioni. In questo cartellone, inserito nel programma di Altri Natali, la musica classica dialoga con linguaggi diversi, dal pop raffinato al jazz, dalle tradizioni mediterranee alle nuove sonorità, creando ponti che avvicinano pubblici differenti, in particolare i più giovani, alla bellezza senza tempo del repertorio classico”.