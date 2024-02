ULTIMA ORA -Alla periferia di Napoli un uomo spara dalla finestra. Aggiornamenti.

A San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli, un uomo si barrica in casa e spara all’impazzata dalla finestra della sua abitazione. Ha tre figli, di cui due sono a scuola e l’altro in gita. Non si hanno notizie della moglie.

La Polizia di Stato è intervenuta prontamente, circondando l’area e bloccando la circolazione veicolare e pedonale. Anche le ambulanze sono state inviate sul luogo.

In seguito vi daremo aggiornamenti sul caso.

____________________

Aggiornamenti

#Secondo le ultime informazioni una volante della polizia sarebbe stata raggiunta dagli spari. Sul posto è giunto un negoziatore delle “Unità operative primo intervento”, per persuadere l’uomo, che pare abbia 45 anni, ad arrendersi.

L’uomo ha urlato dalla finestra:”L’ho ammazzata”. Si teme abbia ucciso la moglie.

#Cercando di raccontarvi minuto per minuto cosa accade: pare che la donna sia ancora viva, perchè si sono sentite delle urla provenienti dall’interno dell’abitazione.

# La polizia è riuscita a penetrare in casa. Purtroppo la vicenda si è conclusa tragicamente, pare che la donnasia morta eche l’uomo si sia ucciso!