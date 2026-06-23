Alla scoperta di Mozart. Successo per la sperimentazione musicale con i piccoli alunni del Collodi

Maddaloni (CE) – La Banda Sinfonica di Maddaloni, diretta dal maestro Luigi Pascarella con la collaborazione della prof.ssa Domenica Papa, ha portato a compimento un percorso formativo di particolare valore culturale coinvolgendo quest’anno la classe IV A del plesso Collodi dell’IC “Maddaloni 2- Valle-Cervino” nel progetto musicale curriculare “Alla scoperta di Mozart”. L’iniziativa,una sperimentazione pioniera fortemente voluta dal prof. Luigi Pascarella, docente di musica e direttore della Banda Sinfonica cittadina, totalmente gratuita e pensata per avvicinare i più piccoli al linguaggio della musica, ha introdotto gli alunni al bel canto e allo studio dei primi rudimenti del flauto, offrendo loro un primo approccio strutturato alla pratica strumentale. Dopo una decina di lezioni nel laboratorio musicale della scuola, i bambini hanno avuto l’opportunità di esibirsi insieme alla Banda in alcune manifestazioni cittadine, mostrando progressi significativi e un entusiasmo crescente. Particolarmente emozionante è stata la loro esibizione in occasione del saluto alla dirigente che ha terminato quest’anno il suo percorso lavorativo. La preside Rosa Suppa ha sostenuto fin da subito questa sperimentazione, dimostrando visione e disponibilità nell’aprire la scuola al territorio con percorsi educativi capaci di ampliare l’offerta formativa e di avvicinare gli studenti alle arti performative.

La partecipazione di questi bambini alla Festa Internazionale della Musica di Maddaloni. domenica 21 giugno, con una performance con la Banda Sinfonica in piazza della Vittoria, alla presenza dei genitori e del pubblico cittadino, è stato il momento conclusivo che ha suggellato la prima fase del progetto. Particolarmente apprezzato è stato l’entusiasmo con cui gli alunni hanno accolto questa novità nel loro percorso scolastico e significativo e degno di nota l’impegno profuso. Alcuni di loro hanno scelto di proseguire l’esperienza partecipando anche agli incontri di preparazione della Banda, segno di un coinvolgimento autentico e di un interesse che va oltre l’attività scolastica. Il progetto “Alla scoperta di Mozart” si conferma così un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni scolastiche e realtà musicali del territorio, capace di promuovere cultura, partecipazione e crescita educativa attraverso la musica, linguaggio universale che travalica barriere e confini, creando unione e favorendo l’affinamento di determinate abilità, la crescita dell’autostima e perché no, la scoperta di talenti nascosti.