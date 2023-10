Altro pari per i “falchetti”

Di Michele Ventrone

Casertana all’ennesimo pari in un inizio di stagione costante sul punto di vista dei risultati, ma altalenante su quello del gioco. Arriva, così, uno scialbo 1 a 1 a Messina, squadra non da alta classifica. Il pareggio, infatti, è stato stavolta un risultato non meritato in una partita in cui i siciliani hanno dato sicuramente di più. Si affrontano due tecnici, Modica e Cangelosi, allievi di Zeman sin dai primi passi della loro carriera. L’inizio è ad appannaggio dei rossoblù con un tiro si Damian da fuori area che finisce alto (7’), ma soprattutto con un colpo di testa di Curcio su assist di Carretta che si stampa sulla traversa (22’). In generale, però, il Messina sembra più propositivo, ma meno preciso sotto porta. Bravo l’attaccante peloritano Plescia, che va vicinissimo al gol a cavallo dei due tempi. Nel primo caso trova la parata di Venturi (47’), nel secondo a tu per tu col portiere rossoblù si fa rimontare da Anastasio (53’). L’inizio del secondo tempo è completamente a favore dei giallorossi con la Casertana quasi “alle corde”. Arriva così il meritato gol del Messina: tiro del subentrato Ragusa dalla sinistra e palla che carambola sulle gambe di Anastasio, finendo in rete (66’). Vivaci proteste degli uomini di Cangelosi per un fuorigioco inesistente. I rossoblù sembrano spacciati, finché al 77’ Damian si invola dalla destra, ha campo per allungarsi la palla, arriva in area e trafigge l’esperto portiere siciliano Fumagalli per l’1-1. Casertana rinvigorita: sembra volere l’1-2, ma anche il Messina è voglioso di vincerla. Le squadre si allungano con vari rovesciamenti di fronte. Al 91’, poi, gran tiro forte e preciso di Toscano che trova la prodezza di Fumagalli. È l’ultima emozione di un match non certamente noioso. I “falchetti” raggiungono, così, il dodicesimo posto con un punto sulla zona playout. La zona playoff dista invece due punti: non molti, un pensiero si dovrebbe farlo. Ora ci si aspetta, però, il meglio, visto che lunedì sera al “Pinto” arriverà l’Avellino: contro gli irpini sarà partita-verità. Tutti allo stadio a sostenere la squadra della nostra città!