Altro episodio di stalker e violenza sulle donne, questa volta si parla di un uomo di Cesa di 55 anni, che non accetta la fine della relazione clandestina con la sua amante, ed è per questo che decide di perseguitarla. Il giudice per le indagini preliminari Pia Sordetti ha disposto nei confronti dell’uomo il giudizio immediato fissando la prima udienza nel giorno di San Valentino, ironia della sorte? Forse si.

La vittima, dalla ricostruzione degli inquirenti ha testimoniato, di essere stata minacciata con la divulgazione di video, si al marito della donna, sia alla scuola dove lavora-<<Se non mi rispondi al telefono giro un pò di cose alla mail della scuola, così faccio vedere che bella maestra che sei>>- queste le parole dell’uomo nei confronti della donna.

Inoltre l’avrebbe pedinata di ritorno da lavoro, appostandosi fuori la stazione da cui la donna esce per tornare a casa. Minacce anche per il marito della donna a cui gli è stato detto di lasciare la donna altrimenti lo avrebbe preso a pugni.

L’avvocato in difesa della 44enne Luigi Marrandino, si è costituito in parte civile.