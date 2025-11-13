Ancora violenze sulle donne: aggredisce l’ex compagna in strada e in casa 

La polizia di Sassari ha bloccato un uomo accusato di aver colpito per due volte l’ex compagna nella stessa giornata, prima in strada e poi nell’abitazione condivisa.

La prima aggressione avviene in pieno centro

La prima violenza si è verificata per strada. La donna passeggiava con un’amica quando l’ex l’ha raggiunta e fermata con forza. L’uomo l’ha afferrata per la giacca, l’ha spinta contro un muro e l’ha colpita con diversi pugni. Ha poi minacciato l’amica intervenuta per difenderla, costringendola ad arretrare. Gli agenti sono arrivati poco dopo, ma l’uomo era già scappato.

Secondo episodio poche ore dopo in casa

La donna è tornata nell’appartamento dove in passato aveva convissuto con l’uomo. Gli agenti, allertati da una nuova segnalazione, hanno trovato la giovane distesa sul letto con un evidente ematoma alla testa. Presentava anche varie ecchimosi compatibili con percosse ripetute. La vittima ha riferito ai poliziotti di essere stata di nuovo colpita dall’ex, fuggito prima dell’arrivo della pattuglia.

Arresto e conseguenze giudiziarie

Gli agenti hanno rintracciato l’uomo poco dopo e lo hanno arrestato in flagranza. Le accuse riguardano maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Le autorità hanno disposto il trasferimento nel carcere di Bancali in attesa di ulteriori valutazioni giudiziarie. La donna è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti sanitari.

