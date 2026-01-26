Caserta- Sarà Anna Mazzamauro ad aprire il 2026 del cartellone Gold del Teatro Don Bosco di Caserta con “BRAVA, BRAVISSIMA… anche meno”, in scena sabato 31 gennaio, spettacolo comico-musicale scritto e interpretato dall’attrice, volto storico del teatro e del cinema italiano.

In scena una Mazzamauro lontana dagli stereotipi, che attraverso l’arma dell’autoironia affronta temi universali come il tempo che passa, la solitudine, il rapporto con la bellezza e con il giudizio altrui. Racconti personali, gag, confessioni surreali e musica dal vivo si intrecciano in uno spettacolo dal ritmo vivace, che richiama l’avanspettacolo e il varietà, ma con uno sguardo lucido e contemporaneo. Il gioco di parole finale – “anche meno” – diventa una vera dichiarazione di libertà: quella di non prendersi troppo sul serio e di vivere il teatro come atto d’amore, condivisione e libertà espressiva.

La commedia musicale è diretta da Livio Galassi ed è accompagnata al pianoforte da Paolo Bonanni e Sasà Calabrese, per un viaggio nel tempo tra parole, canto e risate che attraversano l’intera carriera dell’attrice.

Il Teatro Don Bosco e il cartellone 2025/2026

Il Teatro Don Bosco si conferma anche per la stagione 2025/2026 uno dei principali presìdi culturali del territorio. Il cartellone Gold, curato da Lello Giaccio, propone una selezione di spettacoli di prosa e comicità di alto profilo artistico. Dopo l’apertura del 2026 affidata alla Mazzamauro, la rassegna proseguirà il 7 febbraio con Paolo Caiazzo, altro nome molto amato dal pubblico.

Accanto al Gold, il teatro propone la rassegna Silver, che valorizza il panorama teatrale napoletano e nazionale: il prossimo appuntamento è fissato per il 21 febbraio con “Il medico dei pazzi” della compagnia Sorridimi. Un’offerta articolata che punta a pubblici diversi, mantenendo una forte identità popolare e culturale.

Biglietti

I biglietti per “BRAVA, BRAVISSIMA… anche meno” sono acquistabili online sul circuito >> ETES

Info e prenotazioni

FABIOLA 328 320 4632