Napoli, il Parco Attianese diventa un laboratorio a cielo aperto

Per una mattinata il parco comunale si trasformerà in un grande laboratorio scientifico all’aperto, con dimostrazioni dedicate a ottica, elettricità, luce, lenti e circuiti elettrici. Attraverso attività pratiche e interattive, il pubblico potrà osservare fenomeni fisici e partecipare a esperimenti guidati direttamente da studentesse e studenti coinvolti nel percorso formativo. L’iniziativa punta a promuovere una cultura scientifica inclusiva e accessibile, rafforzando il dialogo tra scuola, ricerca e territorio. In programma anche una ludoteca scientifica curata dal CNR e spazi immersivi con visori 3D allestiti da CTG Turmed e ARIES. Coinvolti gli istituti comprensivi “Giovanni Falcone”, “Ferdinando Russo”, “72° Palasciano”, “Battipaglia Salvemini” e l’istituto omnicomprensivo “Parmenide” di Roccadaspide. I saluti istituzionali sono previsti alle 10.30.