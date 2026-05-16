Napoli, il Parco Attianese diventa un laboratorio a cielo aperto

La scienza esce dalle aule scolastiche e conquista il quartiere Pianura con “Festival STEM-UP”, l’evento dedicato alle discipline STEM in programma martedì 19 maggio al Parco Attianese, dalle 9.30 alle 13, a ingresso gratuito. Oltre cento studenti di cinque scuole campane presenteranno esperimenti e attività realizzati durante il progetto “STEM-UP! Scienza, Tecnologia e Creatività”, promosso dall’associazione CTG Turmed con il sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e in collaborazione con CNR e cooperativa ARIES.