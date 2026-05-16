Cultura

Napoli, il Parco Attianese diventa un laboratorio a cielo aperto

Il 19 maggio torna “Festival STEM-UP”: esperimenti, realtà virtuale e oltre cento studenti protagonisti della scienza

Di Peppe Sacco
La scienza esce dalle aule scolastiche e conquista il quartiere Pianura con “Festival STEM-UP”, l’evento dedicato alle discipline STEM in programma martedì 19 maggio al Parco Attianese, dalle 9.30 alle 13, a ingresso gratuito. Oltre cento studenti di cinque scuole campane presenteranno esperimenti e attività realizzati durante il progetto “STEM-UP! Scienza, Tecnologia e Creatività”, promosso dall’associazione CTG Turmed con il sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e in collaborazione con CNR e cooperativa ARIES.

Per una mattinata il parco comunale si trasformerà in un grande laboratorio scientifico all’aperto, con dimostrazioni dedicate a ottica, elettricità, luce, lenti e circuiti elettrici. Attraverso attività pratiche e interattive, il pubblico potrà osservare fenomeni fisici e partecipare a esperimenti guidati direttamente da studentesse e studenti coinvolti nel percorso formativo. L’iniziativa punta a promuovere una cultura scientifica inclusiva e accessibile, rafforzando il dialogo tra scuola, ricerca e territorio. In programma anche una ludoteca scientifica curata dal CNR e spazi immersivi con visori 3D allestiti da CTG Turmed e ARIES. Coinvolti gli istituti comprensivi “Giovanni Falcone”, “Ferdinando Russo”, “72° Palasciano”, “Battipaglia Salvemini” e l’istituto omnicomprensivo “Parmenide” di Roccadaspide. I saluti istituzionali sono previsti alle 10.30.