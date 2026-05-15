Allerta meteo gialla per temporali, venti forti e mare agitato per la giornata di sabato 16 maggio

🟡 La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo.

🕛 L’allerta è valida dalla mezzanotte fino alle 20 di sabato 16 maggio, su tutta la Campania.

⛈️ Si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi a scala locale.

💨 Venti forti occidentali con possibili raffiche.

🌊 Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

⚡️ I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine e fulmini nel corso delle precipitazioni che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

⚠️ L’avviso emanato dal Centro Funzional evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

❗️ Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

🌳 In ordine al vento forte e al mare agitato, si ricorda alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.