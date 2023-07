Apertura serale della Reggia

Giovedì 13 Luglio la Reggia di Caserta sarà aperta in via straordinaria fino alle 23.15.

L’apertura alle visite serali coincide con l’inaugurazione di “Un Estate da Re” ormai alla sua VIII edizione che quest’anno vede anche le celebrazioni dei 250 anni dalla morte del celebre architetto – Luigi Vanvitelli – che provvide alla costruzione dell’edificio borbonico.

Saranno accessibili le Sale Vanvitelli, nelle retrostanze della Sala delle Guardie del Corpo, con l’esposizione che celebra l’eredità, materiale e immateriale lasciateci dal genio dell’architettura del Settecento italiano ed europeo.

Sarà possibile visitare l’ala dell’Ottocento, di recente restaurata, con la Sala del Consiglio, le retrostanze dell’800, la Sala delle culle, l’anticamera e la Cappellina di Pio IX, la Camera da letto e le anticamere di Gioacchino Murat, la Camera da letto e le anticamere di Francesco II.

Per poter accedere è necessario prenotare il ticket online contingentato per fasce orarie. I ticket, al costo di 4 euro a partire dalle 17, sono in vendita su TicketOne (con 1 euro di maggiorazione per prevendita) e in biglietteria fino ad esaurimento.

Per chi è in possesso della ReggiaCard non è necessario il pagamento del ticket tenendo presente che il parco ed il Teatro di Corte saranno chiusi.