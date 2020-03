Appalto pulizie AORN Caserta. Sindacati: “Siamo alle solite, continue riduzioni salariali”

Il personale addetto al servizio di pulizie della struttura ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta sta subendo l’ennesimo attacco. Siamo alle solite, da anni il personale, ivi impiegato, subisce riduzioni salariali che ormai non consentono più un dignitoso svolgimento della prestazione lavorativa e poco sembra interessare il degrado che seguirà nella struttura ospedaliera.

Le istituzioni sono invitate a partecipare attivamente alle trattative (ovviamente siamo stupefatti dell’atteggiamento dei vertici dell’azienda Ospedaliera che perseverando continua a non convocare le parti sindacali) che la triplice FilcamsCgil, FisascatCisl, Uiltrasporti intende mettere in moto per tutelare i lavoratori addetti, ormai stremati e sottopagati. Riteniamo che la situazione può avere riflessi sostanzialmente negativi anche sulla qualità del servizio offerto ai degenti che vivono già una situazione di disagio, aggravata dalla grave crisi che sta vivendo l’Italia, rispetto al Covid 19. Le Segreterie Provinciali di categoria rivendicano dunque la giusta attenzione da parte dell’azienda poichè il disagio sociale richiede specifiche azioni di supporto per evitare inutili momenti di conflittualità.

L’amministrazione ospedaliera ancora una volta non può essere evasiva rispetto al grido di allarme dei lavoratori. Per questi motivi le Segreterie Provinciali FilcamsCgil FisascatCisl Uiltrasporti hanno sollecitato un confronto (considerato che tale situazione va avanti da anni), con le istituzioni regionali e prefettizie e ritengono cruciale questa opportunità per ridare sostenibilità economica ai lavoratori ed alle rispettive famiglie. A seguito dell’emergenza del Covid 19 le scriventi OO.SS. hanno sospeso lo sciopero del giorno 9 marzo 2020 e restano in attesa di una convocazione.