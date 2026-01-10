Arrestato per possesso di cocaina e armi nell’auto. Il nome

Arrestato a Maddaloni per detenzione di droga e resistenza

Ancora un colpo alla criminalità e allo spaccio di droga sotto le due torri. Il commissariato di Polizia di Maddaloni ha messo a segno un altro colpo finalizzato a colpire lo spaccio in città.

Nei giorni scorsi è stato arrestato Mario Mandato , 56 anni, originario di Maddaloni, per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine nel centro di Maddaloni. I poliziotti hanno notato l’uomo a bordo di un’auto con il motore acceso e, avvicinandosi, hanno visto che cercava di disfarsi di un involucro contenente circa 20 grammi di cocaina.

Durante la perquisizione dell’auto, sono stati trovati un manganello metallico, un coltello a serramanico e diversi telefoni cellulari, tutti sequestrati.

Mandato, già noto per reati specifici, molto scaltro ed in passato, quando risiedeva in pieno centro in via Carafa, era già stato sottoposto a diverse perquisizioni, che avevano sempre dato esito negativo.

Questa volta la Polizia è riuscita a raccogliere i “frutti” e ad assicurare l’uomo alla giustizia.

L’uomo adesso è stato rilasciato con obbligo di firma presso il locale commissariato.

Subito dopo l’arresto sottoposto agli arresti domiciliari con obbligo di firma in attesa di giudizio.