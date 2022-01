ARRIVA ” TI ORIENTIAMO AL MANZONI” L’INIZIATIVA DI ADELE VAIRO

Non siete riusciti a prenotarvi per gli Open Day del Liceo Manzoni di Caserta? Nessun problema! Arriva “Ti orientiamo al Manzoni”, l’iniziativa – messa in campo dalla dirigente scolastica Adele Vairo e dal team orientamento coordinato dalla professoressa Donatella Sandias e costituito dai prof Fortunata Farina, Giovanna Battaglino, Gianluca Parente e Anna Ventriglia – che si terrà domenica 16 gennaio dalle ore 10 alle ore 13.

I genitori degli studenti potranno recarsi, per l’occasione, presso l’istituto di via De Gasperi dove troveranno un team di docenti pronto ad aiutarli nella scelta del percorso formativo e a fornire loro assistenza alle iscrizioni. Le visite avverranno nel rispetto delle vigenti norme per la prevenzione del contagio da Covid-19.

A partire da quest’anno è possibile accedere al servizio di iscrizione online per la scuola secondaria di secondo grado soltanto se in possesso di un’identità digitale, ovvero di SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) oppure eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Per questo motivo il Liceo Manzoni di Caserta mette a disposizione dei genitori un ‘help desk’ pronto a risolvere tutte le difficoltà relative all’iscrizione.

A disposizione dei genitori anche la segreteria dell’istituto che sarà aperta fino al 28 gennaio secondo il seguente calendario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18; il sabato mattina dalle ore 10 alle ore 13.