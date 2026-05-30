Casagiove, quando i giovani diventano protagonisti: il valore dell’incontro tra il Sindaco Moscatiello e il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Una città cresce davvero quando riesce ad ascoltare i propri giovani. Non per semplice formalità, ma perché riconosce nelle nuove generazioni idee, entusiasmo e una straordinaria capacità di immaginare il futuro.

È per questo che l’incontro svoltosi ieri, 29 maggio 2026, tra il neo sindaco di Casagiove, Francesco Moscatiello, e il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi assume un significato che va ben oltre il tradizionale appuntamento istituzionale. A pochi giorni dalla sua elezione, il nuovo primo cittadino ha scelto di dedicare uno dei primi momenti del proprio mandato all’ascolto dei più giovani, lanciando un messaggio chiaro: il futuro della città si costruisce insieme.

I veri protagonisti della giornata sono stati proprio loro, le ragazze e i ragazzi del CCRR. Con spontaneità, passione e senso di responsabilità hanno presentato idee e proposte su temi fondamentali come la tutela dell’ambiente, la promozione dello sport e la sicurezza urbana. Non semplici desideri, ma riflessioni mature, nate dall’amore per la propria città e dalla volontà di contribuire concretamente al suo miglioramento.

Ascoltandoli emerge una verità che troppo spesso gli adulti dimenticano: i giovani non sono cittadini del futuro, ma cittadini del presente. Hanno una visione, hanno sensibilità, hanno il coraggio di credere che le cose possano migliorare e meritano di essere coinvolti nei processi decisionali che riguardano la comunità in cui vivono.

In questo contesto assume particolare valore la scelta del sindaco Moscatiello. In una fase iniziale del suo percorso amministrativo, ha voluto riconoscere dignità e centralità a un organismo che rappresenta una vera palestra di cittadinanza attiva. Un gesto che testimonia attenzione, apertura e la volontà di instaurare un rapporto diretto con le nuove generazioni, ascoltandone aspettative, idee e proposte.

Ma il messaggio più bello arriva proprio dai giovani consiglieri. Il loro entusiasmo, la loro preparazione e il loro attaccamento a Casagiove raccontano una generazione che non vuole limitarsi ad osservare il cambiamento, ma desidera esserne protagonista. Una generazione che chiede di essere ascoltata e che dimostra di avere tutte le capacità per contribuire alla crescita della comunità.

Se Casagiove può guardare con fiducia al domani, è anche grazie a ragazze e ragazzi come loro, capaci di trasformare idee e sogni in proposte concrete. Perché una città ha futuro quando crede nei propri giovani. E i giovani del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi hanno dimostrato, ancora una volta, di meritare pienamente questa fiducia.