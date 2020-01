Asl di Caserta: nuovi sviluppi nell’ambito degli organici

Caserta. Primi risultati nell’ambito del nuovo corso dell’Asl di Caserta varato da Ferdinando Russo, Direttore generale dell’ente nominato la scorsa estate.

Il manager ha attuato una linea dirigenziale che sta dando i suoi frutti grazie anche ad una ricognizione su tutto il territorio per verificare vecchie problematiche individuate al momento del suo incarico.

Una delle novità del 2020 riguarda, in particolare, l’equipe della Chirurgia Generale dell’Ospedale di Maddaloni dove si è aggiunta da qualche giorno una nuova unità: si tratta del dottor Salvatore Salvemini, giovane e valido chirurgo proveniente dal presidio ospedaliero di Marcianise .

Il profilo professionale del dottor Salvemini è altamente specialistico poiché ha esperienza in chirurgia oncologica polmonare e toracica, in chirurgia video-toracoscopica, oltre che in chirurgia generale e d’urgenza. Autore di varie pubblicazioni scientifiche, Salvemini ha partecipato anche come relatore ad importanti congressi medici e corsi di aggiornamento sulle più moderne tecniche chirurgiche.

Il suo impegno lavorativo sempre dimostrato, con le proprie competenze tecniche e la sua esperienza, permetteranno senz’altro di migliorare e sviluppare ulteriormente la già ottima e apprezzata struttura di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Maddaloni. Già nelle prossime settimane, nel panorama della sanità casertana sono previsti sviluppi nell’ambito degli organici.