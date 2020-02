Atti di vandalismo contro il Centro Formazione Musicale (CFM) della civica accademia musicale

SAN NICOLA LA STRADA – Lo scorso 9 settembre 2019, in Via Giovanni Leone, presso la Civica Accademia Musicale “Arturo Toscanini”, sono stati presentati alla stampa ed alla Città, in una apposita conferenza aperta anche al pubblico, i corsi musicali organizzati dal Centro di Formazione Musicale (CFM), diretti dal Presidente, il M° Bruno PERSICO. Dopo un’interruzione di oltre un anno, causata da una gestione in deficit che ha inevitabilmente causato scarsa manutenzione, abbandono, morosità, l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Vito MAROTTA, approvò la proposta progettuale presentata dal CFM, Centro di Formazione Musicale, convenzionato con il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno.

La qualità, la professionalità del Centro di Formazione Musicale e l’alto livello del progetto sono state le priorità che hanno guidato il primo cittadino ad affidare al CFM la gestione della Civica Accademia Musicale “Arturo Toscanini”, al fine ultimo di offrire ai giovani sannicolesi un percorso formativo di assoluto rilievo. Da allora ad oggi numerosi sono stati i concerti, diversi anche offerti gratuitamente alla cittadinanza, del M° Bruno Persico e di tutti i Maestri ed allievi che sono approdati, numerosi, alla scuola di musica.

Purtroppo, da diverso tempo a questa parte, sono stati numerosi gli atti di vandalismo contro la CFM, come l’imbrattamento costante dei manifesti pubblicitari e degli striscioni che sono stati affissi in diverse parti del territorio cittadino affinché i giovani sannicolesi potessero conoscere e, perché no, frequentare questo centro di eccellenza. Fatto sta, come ci ha comunicato il M° Bruno Persico, da tempo sono fatti segno di questi atti vandalici che non sembrano essere frutto di una cosiddetta “Baby Gang”, perché vengono presi di mira solo ed esclusivamente i manifesti del CFM.

“Sabato, 15 febbraio 2020” – ci ha informato il Presidente del CFM – “per l’ennesima volta abbiamo subito un atto spiacevole e deliberato verso la nostra accademia. In sintesi, qualsiasi manifesto o banner pubblicitario che noi mettiamo, dopo pochi giorni viene rimosso o imbrattato. Ad esempio” – ha aggiunto Bruno Persico – “il banner imbrattato che si vede nella foto allegata lo avevamo messo sul cancello d’ingresso della Villa Comunale e molto in alto. E per farlo abbiamo dovuto usare una scala perché per ben due volte nello stesso posto c’è lo avevano rimosso, guarda caso solo il nostro.

Quindi, qualcuno si è preso la briga di andare a comprare una bomboletta spray, prendere una scala ed andare sul posto ad imbrattare. Abbiamo poi altri 5 manifesti sistemati in giro per San Nicola la Strada. Inoltre ci hanno tolto anche uno striscione che avevamo messo sulla Rotonda È evidente” – secondo il punto di vista del CFM – “che non sono atti vandalici “una tantum” ma sono atti premeditati e deliberati contro di noi.

Noi siamo venuti a San Nicola la Strada ad offrire cultura e questa è la risposta” – è l’amaro sfogo di Bruno Persico – “Vorrei aggiungere che di tutti i nostri iscritti solo 2 sono di San Nicola la Strada, gli altri vengono tutti da altri comuni. Per noi gli unici ad avere interesse ad impedirci di fare promozione sono le altre due scuole presenti sul territorio. La concorrenza è lecita ma non così che si fa concorrenza, con questi metodi, allora quando la nostra Accademia sarà piena di allievi che faranno? C’è la incendiano?” – si domanda indignato il Presidente Persico e che aggiunto: “Noi torneremo a mettere un altro pannello sopra a quello imbrattato e sarà il simbolo della accoglienza di San Nicola la Strada verso di noi.

Noi siamo venuti a portare cultura, se questo rovina gli “affari” di altri se ne facciano una ragione. Noi siamo nella legalità, loro probabilmente no. Approfitto dell’occasione per portare a conoscenza della cittadinanza che il prossimo 3 marzo 2020 il CFM terrà un nuovo concerto, sempre di qualità, questa volta per le scuole di San Nicola la Strada”.

È sconcertante quanto sta accadendo al CFM, ci auguriamo che l’Amministrazione comunale e le Forze dell’Ordine possano indagare in proposito, magari visionando le numerose telecamere (sperando che funzionino) e colpire chi pensa di colpire un imprenditore con queste squallide “minacce” camuffate da atti di vandalismo.

Tanto il Centro di Formazione Musicale non lascerà la Città di San Nicola la Strada.