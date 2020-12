Attimi di paura ieri sera per una famiglia di Sessa Aurunca. Le fiamme sono divampate nella mansarda della villetta, mentre la famiglia si stava riunendo per la cena. La famiglia accorta delle fiamme sono usciti dall’abitazione dando l’allarme. Sul posto intervengono i vigili del fuoco che sono riusciti a calmare le fiamme e a mettere in sicurezza la casa. All’origine del rogo è stata una canna fumaria del camino situata al piano terra dell’abitazione.