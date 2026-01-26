Attività commerciali prese d’assalto dai ladri

San Prisco- Sono continue le segnalazioni da parte dei cittadini della zona. Si tratta di tentativi di furto ai danni di varie attività commerciali. Si vive in stato di massima allerta, infatti, i residenti sono molto attenti ad osservare qualsiasi movimento sospetto, tra auto che tendono a fermarsi nelle traverse o a muoversi lentamente. In particolare, nel mirino c’è via Gianfrotta dove sono allocate tante attività commerciali oltre a residenze di pregio. Il pericolo è proprio che i ladri possano non solo rubare all’interno di negozi ma anche di villette.