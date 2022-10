Aversa/ Artedonna presenta “Quarantella”

Si è svolta lunedì nel tardo pomeriggio,presso il bar La Nuit la presentazione del libro “Quarantella -diario semiserio di una famiglia in quarantena”. Dopo l’introduzione della dottoressa Rachele Arena, in rappresentanza di Artedonna, è intervenuta la dottoressa Turco che ha portato i saluti istituzionali del Sindaco e ha ricordato come “il nostro territorio sia sinonimo non solo di mala movida ma anche di buona movida per le tante iniziative culturali”. La relatrice, Monica Aquino, assistente sociale, ha presentato l’autore Davide Cacace e Salvatore Principe, docente ed editore. Il libro, così come ha sottolineato Monica Aquino nel suo intervento, altro non è che un “diario con il quale l’autore descrive alcune situazioni buffe che si sono verificate durante il periodo del lockdown”. Lo stesso autore ha raccontato come è venuto alla luce questo testo, “nato in un primo momento come una raccolta di racconti che poi, dietro suggerimento del caro amico Salvatore, è diventato un libro. Il titolo poi, a metà tra quarantena e tarantella, è stato un’idea della moglie dell’autore”. L’editore ha espresso il suo pensiero, molto interessante, su come “ l’ironia” , che pervade tutto il testo, “sia uno strumento sempre efficace contro ogni male e che riesce, da sempre, a portare tutti i problemi ad un livello più sopportabile”. “ Sul cambiamento delle abitudini e degli stili di vita” si è soffermata la relatrice Monica Aquino, facendo riferimento all’argomento “ dieta”, idea fermamente appoggiata dalla moglie dell’autore, e a tal proposito ha letto alcuni divertenti brani del libro. Altro argomento trattato e messo in evidenza dal testo è stato quello dei rapporti di coppia perché “sono venute fuori in questo periodo e con la conseguente convivenza forzata, problemi esistenti in rapporti già in crisi, per cui solo rapporti davvero solidi hanno resistito ad un periodo così difficile”.