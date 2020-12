Aversa- Gianluca Maisto, giovane studente, dona dispositivi protettivi alla Protezione civile

Aversa– Bello e significativo il gesto di Gianluca Maisto , studente ventenne della facoltà di Architettura dell’Università Luigi Vanvitelli di Aversa, che,appassionato di stampa 3D, ha progettato visiere e supporti salva orecchie per mascherine, donandole alla Protezione civile.

Ex studente del liceo artistico di Aversa, Gianluca coltiva da diversi anni una forte passione per la tecnologia e ha approfondito e certificato le sue competenze tramite corsi conclusi positivamente come attestano i risultati degli esami sostenuti. Da circa 3 anni opera nel campo della stampa 3D,che ha molteplici campi di applicazione.

Durante la prima fase dell’emergenza Covid ,utilizzando questa tecnologia, ha prodotto visiere e supporti che ha pensato di donare “per far la sua parte” in un momento in cui il dolore comune deve tradursi nel superamento di ogni egoismo.

Senso della comunità e della responsabilità hanno animato il gesto di un ragazzo ,che merita il nostro plauso.

Le parole del sindaco di Aversa A. Golia

“Qualche giorno fa sono stato contattato da un giovane studente, Gianluca Maisto, appassionato di stampa 3d, che ha voluto donare visiere protettive e salva orecchie ai nostri volontari.

La consegna è stata effettuata oggi, Giornata internazionale del volontariato.

Grazie Gianluca, grazie a tutti i volontari. Aversa ha un ❤️ grande”

