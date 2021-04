Aversa- Premio Vico: due menzioni speciali al Liceo Classico “D. Cirillo”

Aversa-(a cura di Speranza Anzia Cardillo) Grande soddisfazione per il Premio Gianbattista Vico ottenuto da due studentesse, Emmanuela Barbato, IV B e Annabella Ferrante, IV E, del liceo classico e musicale di Aversa, Domenico Cirillo. Le due allieve hanno ricevuto una menzione speciale per la qualità degli elaborati con i quali hanno partecipato al concorso.

Il Premio prevede la partecipazione di tre allievi per ogni Istituto ( si precisa che partecipano allievi provenienti da tutte le scuole d’Italia)

Ben due allieve su tre del liceo “Cirillo” hanno ottenuto il riconoscimento ,dopo aver seguito per due mesi lezioni di filosofia di docenti universitari e dopo essersi esercitate assiduamente con i loro professori.

Le studentesse a breve riceveranno anche le pergamene con le quali sarà riconosciuto anche formalmente il loro impegno, del quale sono molto orgogliosi il professor Pasquale Vitale e la professoressa Anna Romano, docenti degli alunni menzionati, i quali ringraziano per la partecipazione al concorso il dirigente Luigi Izzo.

In particolare abbiamo chiesto alla docente Anna Romano se si aspettasse un simile risultato.

La professoressa si è espressa dicendo: “Quando partecipiamo a queste gare cerchiamo di non puntate tanto ad ottenere un premio quanto a sfruttare l’opportunità che ci viene data di approfondire tematiche filosofiche con docenti specializzati nel settore. Ovviamente i ragazzi si preparano seriamente e affrontano la prova soprattutto per migliorare se stessi più che per comprte con altri studenti. Ovviamente ci fa piacere il risultato ottenuto perché vuol dire che stiamo operando bene“. A proposito, invece, dell’interesse con il quale gli studenti si sono accostati alle lezioni la professoressa Romano ha precisato che “I tre partecipanti, di cui due hanno ottenuto la menzione speciale, hanno dovuto seguire delle lezioni con docenti universitari della Federico II e di altre università anche straniere, tutti esperti di Vico e Dante. Le lezioni sono state piuttosto complesse e hanno richiesto anche un certo tempo di approfondimento e studio. Poi si sono confrontati con noi e abbiamo avuto modo di capire che avevano lavorato molto bene. Proprio perché erano molto interessati hanno profuso tutto questo impegno“. Infine la professoressa ha aggiunto “Solo che quando si ottengono dei buoni risultati con gli studenti non è mai merito solo loro o del docente della materia specificaa di tutto il lavoro del Consiglio di classe.E in particolar anche Del Dipartimento di filosofia che quest’anno ha partecipato a più progetti con ottimi risultati. Di questo ringrazio tutti i miei colleghi”.