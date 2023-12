E’ stata una decisione del commissario prefettizio Gerardina Basilicata di anticipare l’orario di chiusura dei locali a un’ora di notte, questo ha però scatenato proteste e lamentele nel settore della ristorazione e dei bar di Aversa.

La motivazione è appunto, tenere a cuore la sicurezza urbana notturna. Logicamente i ristoratori, baristi e tanti altri settori che trattengono la movida adolescenziale durante i week-end ha deciso di ribellarsi, sono già stati distrutti dal lockdown, la pandemia ha rovinato e distrutto il sistema economico di questi settori.

La regolamentazione entrerà in vigore dal primo gennaio, questo è un duro colpo per i commercianti che vedono questa imposizione come un doppio colpo alle loro attività.