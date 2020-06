Azione e Partecipazione.In questi anni Marino ed i suoi hanno fatto solo promesse, annunci e chiacchiere

Le condizioni pietose delle strade nella città di Caserta sono sotto gli occhi di tutti! Abbiamo sollevato più volte ed invano questo problema e, questa mattina, abbiamo deciso di protocollare una richiesta d’interventi urgenti sottoscritta da tanti cittadini. In questi anni Marino ed i suoi hanno fatto solo promesse, annunci e chiacchiere estraendo dal cilindro, periodicamente, lo showman di turno che annunciava interventi strabilianti… i fatti sono evidenti e credo ci sia poco altro da aggiungere!” questo il commento di Enrico Trapassi, presidente di “Azione e Partecipazione”, all’uscita dal Comune di Caserta.

Una delegazione di “Azione e Partecipazione” composta, oltre che dallo stesso Enrico Trapassi, anche da due rappresentanti del gruppo giovanile Alessandro Scirocco e Luigi Montanino si è infatti recata, questa mattina, negli uffici comunali per protocollare un’istanza indirizzata al sindaco e volta a sollecitare il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità cittadina; un atto sottoscritto da più di 600 cittadini che ha l’obiettivo di tenere viva l’attenzione su di una problematica profondamente sentita in città. La questione riguarda quasi la totalità delle strade di Caserta ed è diventata ormai un’emergenza alla quale l’amministrazione locale, invece di tergiversare, dovrebbe dare risposte concrete ed immediate.

