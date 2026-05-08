Ballando On The Road 2026: al via l’11ª edizione del talent itinerante dedicato alla danza

Ballando On The Road (BOTR), il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11ª edizione, confermandosi un punto di riferimento nella ricerca e valorizzazione dei talenti della danza su tutto il territorio nazionale.

Nato con l’obiettivo di scoprire ballerini di ogni età e livello – professionisti e appassionati – BOTR continua il suo viaggio attraverso l’Italia, offrendo un’importante opportunità di visibilità e crescita artistica.

Anche per l’edizione 2026, il live casting si presenta con una formula mista, articolata in due fasi:

Prima fase – selezione virtuale

I candidati potranno iscriversi inviando un video tramite la piattaforma ufficiale di BOTR. Tutti i contenuti saranno visionati e valutati da una giuria tecnica, insieme a Milly Carlucci.

Seconda fase – casting dal vivo

I partecipanti selezionati accederanno alle audizioni in presenza, che si svolgeranno nei fine settimana di maggio 2026. Durante ogni appuntamento, accanto a Milly Carlucci, saranno presenti alcuni rappresentanti del cast di Ballando con le stelle, pronti a valutare dal vivo le performance dei candidati.

Ecco le tre tappe:

• Tappa Sud – 9-10 MAGGIO presso il CENTRO COMMERCIALE CAMPANIA–SS SANNITICA, 87 – MARCIANISE (CE)

Con: Milly Carlucci, Nikita Perotti ( vincitore Ballando 20), Simone Di Pasquale, Veera Kinnunen, Sara Di Vaira, Giada Lini, Matteo Addino.

• Tappa Nord – 16-17 MAGGIO presso la GALLERIA BORROMEA SHOPPING CENTER – VIA DELLA LIBERAZIONE, 8, PESCHIERA BORROMEO MI

Con: Milly Carlucci, Filippo Zara, Giada Lini, Alessandra Tripoli, Erica Martinelli, Nikita Perotti, Anastasia Kuzmina, Matteo Addino, Carolyn Smith.

• Tappa Centro – 23-24 MAGGIO presso il CENTRO COMMERCIALE ROMAEST – VIA COLLATINA, ROMA

Con: Milly Carlucci, Ciquito, Anastasia Kuzmina, Giovanni Pernice, Luca Favilla, Carlo Aloia, Filippo Zara, Erica Martinelli, Carolyn Smith.

A seguito della seconda fase di casting dal vivo di Ballando On The Road (BOTR), verranno selezionate 32 unità di ballo che accederanno alle puntate televisive del format. Tra queste, 8 unità avranno inoltre l’opportunità di approdare al torneo “Ballando con Te”, all’interno della 21ª stagione di Ballando con le stelle.

Il casting si articola in due diverse modalità di selezione, pensate per valorizzare ogni livello ed esperienza nel mondo della danza:

SELEZIONE OPEN

Aperta a tutti gli appassionati di danza, senza limiti di età o livello, la selezione OPEN accoglie una vasta gamma di stili: hip hop, tango argentino, danza del ventre, balli latino-americani, standard, caraibici e molte altre discipline.

SELEZIONE PRO

Riservata ai professionisti over 18 di provato curriculum ed esperienza nelle varie discipline del ballo.

Sempre tra i professionisti esiste poi la possibilità di far parte di un’ulteriore selezione per essere valutati come aspiranti maestri di ‘Ballando con le Stelle’

Un esempio concreto di questo percorso è rappresentato da Nikita Perotti, vincitore della 20ª edizione del programma, entrato nel cast dei maestri proprio grazie alla selezione di Ballando On The Road.

Ballando On The Road si conferma così un trampolino di lancio concreto per tutti coloro che desiderano trasformare la propria passione in un’opportunità reale, con la possibilità di esibirsi sulla rete ammiraglia Rai e raggiungere il grande pubblico.

E ALLORA…BUON BALLO A TUTTI!



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