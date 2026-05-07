Derattizzazione al Ricovero Landolfi

Ricovero Landolfi, effettuata la derattizzazione.

Santangelo: il prossimo step sarà la restituzione dell’area alla comunità maddalonese

L’Asl di Caserta, recependo le sollecitazioni del consigliere regionale Vincenzo Santangelo, ha proceduto nella giornata di oggi, giovedì 7 maggio, ad effettuare la derattizzazione del Ricovero Landolfi in via Ponte Carolino a Maddaloni. «In attesa che si perfezionino le operazioni per la restituzione di quell’area alla nostra comunità abbiamo proceduto a garantire il rispetto delle condizioni igieniche facendo nostre le istanze che ci sono arrivate dai cittadini – ha evidenziato il consigliere regionale Santangelo – ringrazio per l’attenzione il direttore generale Giuseppe Limone, la UOC Patrimonio ed il Distretto sanitario di Maddaloni nonché il dott. Giannone del Dipartimento Prevenzione per aver provveduto a tale operazione. Il mio impegno è quello nel medio periodo di fare in modo che l’area possa tornare nella piena disponibilità dei residenti».