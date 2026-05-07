Arturo Scotto presenta “Flotilla. in viaggio per Gaza”

A Maddaloni la presentazione del libro “Flotilla – In viaggio

per Gaza” di Arturo Scotto.

Si terrà il prossimo 23 maggio alle ore 17:30, presso la Biblioteca Comunale di Maddaloni in via San Francesco d’Assisi 36, la presentazione del libro “Flotilla – In viaggio per Gaza.

Diario di bordo per una nuova rotta” del giornalista e parlamentare Arturo Scotto.

L’iniziativa è promossa da Corriere della Campania, ACLI Caserta, APS Welcome Maddaloni e patrocinata dal Comune di Maddaloni.

“Flotilla” racconta un viaggio simbolico e politico verso Gaza attraverso testimonianze, riflessioni e cronache che affrontano temi di grande attualità: pace, diritti umani, cooperazione internazionale e solidarietà tra i popoli.

Nel corso dell’incontro di Maddaloni, insieme all’autore,

interverranno Paolo Petracca, presidente IREF, e Filomena Diodato, docente della Sapienza Università di Roma.

A moderare il dibattito sarà il giornalista Luigi Ferraiuolo.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto culturale e civile aperta alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere dialogo, consapevolezza e partecipazione su una delle questioni internazionali più drammatiche e discusse del nostro tempo.