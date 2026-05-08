La Fondazione Cultura & Innovazione protagonista a “ORIENTAlife – La Scuola Orienta per la Vita”

Conclusa con successo la partecipazione al grande evento dedicato all’orientamento scolastico e professionale

NAPOLI – Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo l’esperienza della Fondazione Cultura & Innovazione all’interno di “ORIENTAlife – La Scuola Orienta per la Vita”, la manifestazione promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, Regione Campania, Confindustria Campania e INAIL Campania, ospitata dal 5 al 7 maggio 2026 presso Villa Doria d’Angri a Napoli.

Nel corso delle tre giornate, la Fondazione Cultura & Innovazione ha preso parte attivamente alle iniziative dedicate all’orientamento dei giovani, contribuendo al confronto tra scuola, università, imprese e territorio attraverso momenti di dialogo, approfondimento e networking.

L’evento ha registrato numeri importanti, coinvolgendo circa 600 scuole secondarie di I e II grado della Campania, oltre 3.800 docenti e circa 195.000 studenti, confermandosi come uno dei principali appuntamenti regionali dedicati all’orientamento formativo e professionale.

La partecipazione della Fondazione ha rappresentato un’importante occasione per promuovere i temi della cultura, dell’innovazione e delle competenze del futuro, con particolare attenzione alla crescita personale e professionale delle nuove generazioni. Durante la manifestazione, studenti e docenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con esperti, aziende, enti di formazione e professionisti del settore, approfondendo le nuove prospettive offerte dal mondo del lavoro, dell’innovazione tecnologica e delle professioni emergenti. Particolarmente significativa è stata la collaborazione con le realtà istituzionali e produttive presenti all’evento, che ha consentito di valorizzare il ruolo della scuola come luogo centrale per la crescita delle competenze, l’orientamento consapevole e l’inclusione. La positiva esperienza maturata nel corso di ORIENTAlife 2026 conferma l’importanza di fare rete tra istituzioni, scuole, università, imprese e fondazioni per accompagnare i ragazzi nella costruzione di un futuro professionale consapevole e competitivo.

“Partecipare a ORIENTAlife significa investire concretamente nel futuro dei giovani e contribuire alla costruzione di un ecosistema educativo sempre più aperto al dialogo con il mondo delle professioni e dell’innovazione. La scuola, oggi più che mai, deve essere un luogo capace di accompagnare i ragazzi nella scoperta delle proprie attitudini e nella costruzione consapevole del proprio percorso umano e professionale”, dichiara il Presidente della Fondazione Cultura & Innovazione, Riccardo Iuzzolino. “La Fondazione Cultura & Innovazione rinnova il proprio impegno a sostegno di iniziative che favoriscano la formazione, l’occupabilità e la valorizzazione dei talenti, promuovendo percorsi in grado di avvicinare sempre più i giovani ai temi della cultura digitale, della sostenibilità e dell’innovazione sociale”, ha concluso Iuzzolino.