Beats of Pompeii 2026 annuncia il suo quinto e sesto appuntamento

Il giorno Giovedì 02 Luglio 2026 si esibiranno gli americani BEAT. La neo band è formata dai leggendari ex membri dei King Crimson – Adrian Belew e Tony Levin – i quali hanno unito le forze con il virtuoso chitarrista Steve Vai e con l’esplosivo batterista dei Tool Danny Carey.
Una formazione semplicemente irripetibile che nasce dal desiderio di proporre una nuova, potente rilettura dei tre album cult dei King Crimson degli anni ’80: “Discipline”, “Beat” e “Three Of A Perfect Pair”. Un repertorio che ha segnato in modo definitivo l’evoluzione del rock sperimentale, reinterpretato oggi da alcuni dei musicisti più influenti degli ultimi decenni.
I biglietti per entrambi i concerti saranno in vendita dal 12 dicembre su piattaforma ticketone.it