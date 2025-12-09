Beats of Pompeii 2026 annuncia il suo quinto e sesto appuntamento

B.O.P. – Beats of Pompeii 2026, il festival che trasforma i luoghi storici in palcoscenici d’eccezione per un connubio vincente di arte, storia e musica, annuncia il suo quinto e sesto appuntamento. Dopo gli annunci che hanno già elettrizzato il pubblico – l’omaggio a Miles Davis con Marcus Miller, Mike Stern e Bill Evans in “WE WANT MILES!” (22 luglio), il doppio sold out degli inglesi Marillion (25 e 26 luglio doppio sold out), l’orchestrale potenza degli americani Savatage (27 luglio) e il progressive metal degli svedesi Opeth con Blood Incantation (10 luglio) – la terza edizione del festival si apre ad altre suggestioni sonore che spaziano dal rock sperimentale ed evoluto all’indie-folk.

Il giorno Giovedì 02 Luglio 2026 si esibiranno gli americani BEAT. La neo band è formata dai leggendari ex membri dei King Crimson – Adrian Belew e Tony Levin – i quali hanno unito le forze con il virtuoso chitarrista Steve Vai e con l’esplosivo batterista dei Tool Danny Carey.

Una formazione semplicemente irripetibile che nasce dal desiderio di proporre una nuova, potente rilettura dei tre album cult dei King Crimson degli anni ’80: “Discipline”, “Beat” e “Three Of A Perfect Pair”. Un repertorio che ha segnato in modo definitivo l’evoluzione del rock sperimentale, reinterpretato oggi da alcuni dei musicisti più influenti degli ultimi decenni.