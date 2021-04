Bene la presentazione del Romanzo di Luigi Nittoli

Di Antonio Di Lorenzo

Grande successo nel pomeriggio di ieri per la presentazione di “23.45”, il romanzo d’esordio del casertano Luigi Nittoli, racconto introspettivo e avvincente uscito lo scorso febbraio con Graus Edizioni. L’evento, ideato da Combo (Comitato Biblioteca Organizzata) con il supporto di Biblioteca Bene Comune, ha preso il via alle 18.30 con una diretta su Zoom, e ha visto l’autore dialogare con gli scrittori Francesco Ricciardi e Antonio Di Lorenzo, che hanno firmato la prefazione e la postfazione dell’opera.

“23.45 è un libro che cerca di raccontare qualcosa che, in fondo, ognuno di noi conosce” – racconta Nittoli – “il protagonista si mischia con l’antagonista, il dialogo cresce e cerca di coinvolgere il lettore finché la situazione si capovolge, facendo emergere la verità che tutti cerchiamo: il bisogno di essere amati ed accettati”.

Entusiasta Roberta Giannini, presidentessa di Combo: “Possiamo dire che la diretta è stata un successo, ma questo non è che il primo di una serie di eventi culturali che abbiamo in programma” – e aggiunge – “Vorrei ringraziare tutti i ragazzi del nostro team, che vivono il sociale in maniera del tutto volontaria e non si tirano mai indietro quando c’è da lavorare”.

“Sono rimasta molto sorpresa dalla forte interazione del pubblico (tra cui anche Lucia Monaco, assessora alla Cultura del Comune di Caserta, ndr) nonostante la modalità da remoto” – conferma Flora De Rosa, vicepresidentessa del Comitato – “Luigi è stato letteralmente sommerso da domande, curiosità e complimenti” – un’interazione frutto anche della continua attività social del Comitato, che nei giorni scorsi ha postato sui propri canali social brevi video-letture con la voce dell’attrice Simona Barbarulo e le illustrazioni di Asia Cuomo, esposte anche durante la diretta.

“Vogliamo continuare ad essere una risorsa preziosa per tutti coloro che nel nostro territorio si interessano all’arte e alla cultura” – conclude Roberta Giannini – “Per adesso continueremo a muoverci online, con l’obiettivo però di riaprire la biblioteca al pubblico e di poter ospitare lì le nostre attività”.

