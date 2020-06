Benedetto Zoccola neo consigliere comunale a San Luca

CASERTA – Il testimone di giustizia Benedetto ZOCCOLA, imprenditore casertano attivista contro il racket delle mafie, è il nuovo consigliere comunale di San Luca (RC). Lo annuncia sulla propria pagina Facebook Klaus Davi, che coglie l’occasione per dargli il benvenuto.

Zoccola subentra in consiglio comunale a seguito delle dimissioni per motivi di salute di Carlo Tansi, già candidato presidente in Regione Calabria. “Diamo il benvenuto a Benedetto Zoccola (nella davanti al monumento in memoria del martire dello Stato Carmine Tripodi con gli altri consiglieri eletti Giuseppe Silvaggio e Giuseppe Brugnano) al consiglio comunale di San Luca, testimone di giustizia, amministratore impegnato sul territorio che subentra alle dimissioni di Carlo Tansi.

Darà un contributo importante per fare una opposizione decisa ma costruttiva. ancora più importante l’impegno di tutti noi perché svolto a titolo praticamente gratuito per una comunità alla ricerca di un grande e meritato riscatto”.