Aversa, 200mila euro per le scuole: salvato finanziamento

“Il Ministero per le infrastrutture e i trasporti ha sospeso la revoca di un finanziamento per la messa in sicurezza e riduzione del rischio sismico della scuola media Gaetano Parente di via Di Giacomo che il ministero delle Infrastrutture e i trasporti aveva revocato per la mancata esecuzione degli interventi”. Lo annunciano l’assessore con delega all’edilizia scolastica Benedetto Zoccola e il presidente della commissione lavori pubblici Pasquale Fiorenzano.

“Nel 2012 l’amministrazione in carica – spiegano – ottenne un finanziamento di 199mila euro nell’ambito della delibera Cipe 6/2012 ma da allora tutte le amministrazioni che si sono susseguite non hanno realizzato nessun intervento tanto che il ministero a marzo ci aveva chiesto di restituire l’acconto di 89mila euro stanziato nell’aprile 2014. Nonostante il finanziamento appariva ormai perso su impulso dell’assessorato si è provveduto comunque ad effettuare un’attivitá istruttoria ed oggi il ministero ha finalmente riammesso le cifre nelle disponibilità dell’ente”.

“Da quando ci siamo insediati abbiamo investito cifre importanti sull’edilizia scolastica e questo finanziamento, alla luce delle casse dell’ente, è per noi di vitale importanza”,