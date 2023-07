Bimbo di 18 mesi gravemente ferito da un colpo di pistola

Un bambino di un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola nel Napoletano. Il fatto è accaduto ieri venerdi’ 14 luglio. Il piccolo è arrivato al pronto soccorso dell‘ospedale Santobono con una ferita d’arma da fuoco all’addome.

Secondo una prima ricostruzione, il colpo sarebbe partito accidentalmente da una Beretta calibro 6,35 legalmente detenuta dal nonno, nell’abitazione di famiglia a Pomigliano D’Arco. Il bambino è ricoverato in terapia intensiva, e la sua prognosi è riservata.

Il fatto è accaduto in via Giorgio La Pira. Il colpo è partito mentre si effettuavano manovre di pulizia dell’arma.

L‘ospedale Santobono di Napoli, intanto, ha diffuso in mattinata un bollettino di aggiornamento sulle condizioni del bimbo: “Il bimbo di 18 mesi arrivato al Santobono con una ferita da arma da fuoco all’addome è stato sottoposto, nella notte, a un delicato intervento chirurgico eseguito dall’equipe diretta dal dottor Giovanni Gaglione, direttore della chirurgia pediatrica dell’Aorn Santobono-Pausilipon – fa sapere l’ospedale -. L’intervento è tecnicamente riuscito e il proiettile è stato rimosso. Il piccolo è al momento ricoverato in rianimazione, affidato alle cure del direttore dell’unità operativa, il dottor Geremia Zito Marinosci, e del personale della terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata”.

“L’arma è caduta mentre la pulivo“, avrebbe affermato il nonno del bimbo, che è un istruttore di tiro. Secondo quanto emerso finora, il nonno del bambino deteneva altre armi: sei fucili e nove pistole in tutto, utilizzate per la sua attività di istruttore di tiro. Stando a quanto l’uomo ha riferito agli inquirenti, il piccolo è entrato nella camera da letto in cui il nonno stava pulendo l’arma, che sarebbe caduta esplodendo il colpo e ferendo all’addome il bimbo di un anno e mezzo. Il bambino è stato poi soccorso e trasportato in ospedale. La posizione del nonno è al vaglio degli investigatori, anche se al momento non ci sarebbero dubbi sulla natura accidentale dell’episodio.