Borsone pieno d’armi rinvenuto a Casagiove

Nella cittadina di Casagiove, in provincia di Caserta, i Carabinieri hanno ritrovato in via Santonastaso – nei pressi di una cabina Enel – un borsone pieno di armi ad altissimo potenziale, prive però di munizioni.

Si tratta di tre fucili da guerra, ad alto potenziale, rispettivamente due Fal calibro 7,62 e un mitragliatore di produzione sovietica.

Le indagini da parte dei militari proseguono.