Bradisismo, stop ai treni tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli: chiusa la Galleria Flegrea per verifiche sulla CO₂

Nuovo effetto dell’emergenza bradisismo nell’area dei Campi Flegrei. Rete Ferroviaria Italiana ha disposto la sospensione della circolazione ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara a partire dall’1 di notte del 13 giugno, dopo il rilevamento di anidride carbonica all’interno della Galleria Flegrea, nel tratto compreso tra le località di servizio di Bagnoli-Agnano Terme e Pozzuoli Solfatara. La decisione è stata assunta in via precauzionale e in coordinamento con la Prefettura di Napoli. Secondo quanto comunicato da RFI Campania, la presenza del gas rende necessarie verifiche e interventi tecnici finalizzati a garantire le condizioni di sicurezza indispensabili per il regolare svolgimento del servizio ferroviario. Il provvedimento si inserisce nel quadro del fenomeno bradisismico che da mesi interessa l’area flegrea, caratterizzata da un progressivo sollevamento del suolo e da una crescente attività sismica e geochimica. Tra gli effetti monitorati dagli esperti vi è anche la risalita di gas vulcanici dal sottosuolo, tra cui l’anidride carbonica, la cui concentrazione viene costantemente controllata nelle zone più sensibili del territorio. A differenza delle sospensioni temporanee registrate in passato dopo eventi sismici, in questo caso l’interruzione della circolazione è legata alla presenza di CO₂ in un’infrastruttura ferroviaria strategica. Le verifiche dovranno accertare l’entità del fenomeno e individuare eventuali interventi necessari prima della riapertura della linea. La chiusura del tratto ferroviario rischia di provocare pesanti ripercussioni sulla mobilità dell’area occidentale di Napoli. I maggiori disagi sono attesi per gli utenti della Linea 2 della metropolitana e per i pendolari che utilizzano quotidianamente i collegamenti regionali tra Napoli e Pozzuoli. Al momento non sono stati comunicati i tempi previsti per il completamento delle verifiche né la durata della sospensione del servizio. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore da RFI, Prefettura e autorità competenti.

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