BUONI LIBRO 2023-2024: PUBBLICATA LA GRADUATORIA. A BREVE SARANNO EROGATI I CONTRIBUTI

È stata pubblicata sul sito del Comune di Caserta la graduatoria degli ammessi al

contributo Buoni Libro 2023-2024. A breve verranno liquidati gli importi che saranno

destinati a 2702 alunni appartenenti a famiglie che presentano un valore dell’Indicatore

della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in

corso di validità rientrante in Fascia 1 (ISEE da € 0 a € 10.633,00) e in Fascia 2 (ISEE da

€ 10.633,01 a € 13.300,00). L’erogazione delle somme previste avverrà attraverso bonifico

bancario sull’Iban inserito all’atto della richiesta o per cassa, presso il Servizio di Tesoreria

del Comune di Caserta, ovvero Banca Bper in Corso Giannone a Caserta.

Per l’anno scolastico 2023-2024, alle scuole della città di Caserta sono stati destinati oltre

600mila euro, di cui oltre 376mila per le scuole secondarie di primo grado e oltre 227mila

per le scuole secondarie di secondo grado.

L’ammissione e il relativo importo ammesso possono essere verificati autonomamente dal

richiedente mediante numero di protocollo rilasciato all'atto della richiesta (on-line).

“Abbiamo mantenuto l’impegno: – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – entro

Natale siamo riusciti a pubblicare la graduatoria degli aventi diritto ai Buoni Libro 2023-

2024 e a breve riusciremo anche a liquidare le somme dovute. Ci siamo mossi con grande

puntualità, accorciando notevolmente i tempi rispetto agli anni scorsi. Siamo coscienti di

quanto i buoni libro siano fondamentali per tanti cittadini casertani: come Amministrazione

siamo da sempre vicini alle esigenze di chi ha più bisogno. Quello all’istruzione è un diritto

fondamentale e il nostro impegno in tal senso sarà sempre massimo”.

“Sono davvero soddisfatto: – ha aggiunto l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Enzo

Battarra – la procedura è andata avanti spedita e siamo riusciti a onorare la promessa

che avevamo fatto ai cittadini. Per questo intendo ringraziare gli uffici, che hanno lavorato

duramente per rispettare le scadenze. Tantissimi cittadini attendevano la pubblicazione

delle graduatorie degli ammessi ai Buoni Libro 2023-2024 per affrontare con maggiore

serenità la seconda parte dell’anno scolastico”.