Caianello (CE) – Ambiente: sequestrata azienda di carpenteria metallica

CAIANELLO (CE) – Nell’ambito di predisposti servizi ambientali, pianificati dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale per la salvaguardia delle matrici ambientali, i Carabinieri del NOE di Caserta, nella giornata di venerdì, 20 dicembre 2019, hanno proceduto, nel comune di Caianello, al sequestro di un capannone industriale di 200 mq., ove si svolgeva attività di carpenteria metallica.



I militari hanno, infatti, accertato che detta attività si svolgeva in assenza delle previste autorizzazioni alle emissioni in atmosfera con l’utilizzo di macchinari per il taglio, la saldatura e la punzonatura di ferro ed acciaio.



Il legale rappresentante della società è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per “emissione in atmosfera non autorizzata”.