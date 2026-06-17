“Campania in ipnosi”: lo show esclusivo con Raimondo Laino l’ipnotista®️

Quanto conosciamo davvero il potere della nostra mente? Per scoprirlo basterà raggiungere Piazza Campania giovedì 9 luglio alle ore 21:00, quando i riflettori si accenderanno su “Campania in Ipnosi”, l’evento che porterà al Centro Commerciale Campania uno degli spettacoli più sorprendenti e coinvolgenti dell’estate.

Protagonista della serata sarà Raimondo Laino L’Ipnotista®️, il mentalista e ipnotista più seguito d’Italia sul web, capace di totalizzare oltre 500 milioni di visualizzazioni sui social grazie ai suoi straordinari esperimenti che mettono in luce le incredibili potenzialità della mente umana.

Lo spettacolo del 9 luglio sarà completamente gratuito e aperto a tutto il pubblico del Centro Commerciale Campania. Per chi desidera vivere l’esperienza da una posizione privilegiata e avere la possibilità di essere selezionato per partecipare attivamente agli esperimenti sul palco, sono disponibili 150 posti esclusivi nell’Area VIP.

L’accesso all’Area VIP è gratuito, ma richiede la prenotazione obbligatoria sul sito campaniainipnosi.it e il download dell’app Io&Campania.

L’anteprima: vivi l’ipnosi in prima persona

L’esperienza inizierà già nelle settimane precedenti al grande evento. All’interno del Centro Campania sarà infatti allestita un’area dedicata dove il pubblico potrà partecipare a sessioni esclusive di ipnosi individuali e di gruppo guidate personalmente da Raimondo Laino L’Ipnotista®️.

Un’occasione unica per sperimentare in prima persona cosa accade quando immaginazione, concentrazione e rilassamento lavorano insieme.

Le sessioni si svolgeranno nelle seguenti date:

• 18 giugno

• 21 giugno

• 25 giugno

• 3 luglio

I posti sono limitati. Per partecipare è necessario prenotarsi al link dedicato:

https://form.typeform.com/to/ptIWg0iT

Ai partecipanti sarà richiesto di compilare un breve questionario preliminare, utile a organizzare al meglio le attività e a garantire un’esperienza coinvolgente, personalizzata e adatta alle caratteristiche del gruppo.

Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio posto nell’Area VIP del 9 luglio visita:

www.campaniainipnosi.it