Finisce in carcere Guerruccio Della Ventura, 43enne fratello del ras dei Belforte Antonio.Lo ha disposto il gip Alessandra Grammatica del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha convalidato l’arresto dell’uomo per tentato omicidio.

É accaduto il 23 dicembre, l’uomo ha accoltellato il suo coinquilino, 50enne, che lo ospitava per la sua pena agli arresti domiciliari in un appartamento delle palazzine popolari di Via Falcone di Caserta.

La lista sarebbe iniziata perché l’uomo 50enne avrebbe lasciato a terra per assorbire la precedente urina del proprio cane, a quel punto gli inquirenti sostengono che l’aggressore avrebbe inseguito la vittima dicendo:<<Che fai ora? Scappi quando sai che devi morire?>>a quel punto avrebbe poi sferrato due fendenti con un coltello da cucina che hanno attinto la vittima all’addome e alla coscia sinistra.

Il 50enne é riuscito poi a scappare e per strada ha chiesto aiuto, si é poi accasciato in una pozza di sangue, per fortuna i sanitari sono arrivati in tempo e gli hanno salvato la vita, sostenendo che le ferite incise fossero letali.

L’imputato si é difeso dicendo:<<Vuole cacciarmi di casa>> e poi ancora avrebbe testimoniato che l’uomo si fosse presentato in camera sua già insanguinato e con un coltello tra le mani, un pretesto e un alibi per cacciarlo via di casa.

La versione non ha, ovviamente, convinto il magistrato che ha convalidato l’arresto eseguito dai carabinieri, evidenziando l’allarmante personalità dell’indagato.

É stata disposta la misura cautelare in carcere.