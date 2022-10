Capua, muore Mario Paternuosto primario di gastroenterologia

E ‘ deceduto il dottore Mario Paternuosto, già primario di gastroenterologia all’ospedale di Marcianise. Il medico, originario di Capua, aveva 77 anni. Una persona molto conosciuta visto che dal 1970 iniziò a lavorare presso il nosocomio di Marcianise. In precedenza era stato specialista presso le università prima di Napoli e poi di Roma.

Inoltre era apprezzato anche per le sue invenzioni nel campo medico e farmacologico e infatti era titolare di brevetti nazionali ed internazionali. Il 2 luglio è stato premiato dal presidente dell’Ordine dei Medici di Caserta, Erminia Bottiglieri, per i 50 anni di iscrizione all’Ordine. Un personaggio divertente e alla mano nonostante l’eccellenza medica. E’ stato autore di diverse pubblicazioni, sia scientifiche che di narrativa, e in molti ricorderanno il suo bigliettino da visita su cui era scritto: “Mario Paternuosto Inventore, scrittore, uomo d’armi e gentiluomo di campagna. In arte medico”. Amava definirsi “medico di campagna”.

Negli anni recenti era stato anche impegnato molto in politica, ricoprendo anche il ruolo di candidato sindaco e di consigliere comunale nel 2009 a Marcianise. Dopo essere andato in pensione continuava a svolgere l’attività lavorativa nel privato.